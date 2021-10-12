Hak-İş’ten aşı uyarısı: Ya istifa et, ya aşı ol

Aşı karşıtlarına yönelik en sert önlem, işçi sendikası Hak-İş’ten geldi. Hak-İş Başkanı Arslan, aşı yaptırmayan tüm şube başkan ve yöneticilerine, “Ya istifa et, ya aşını ol” ültimatomu verdi. Asgari ücret konusunda da konuşan Arslan asgari ücretin içinin boşaldığını belirtti.

Erdoğan SÜZER

İşçi sendikası Hak-İş, aşı olmayan tüm şube başkanları ile sendika yöneticilerine istifa çağrısı yaptı. Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon ve sendikalarda çalışan aşısız personeli ücretsiz izne gönderdiklerini belirtirken, “Sendikalarımızın Türkiye genelindeki şube başkanlarına ve yöneticilerini uyarıyorum. Ya aşınızı olun, ya da istifa edin. İnsanların hayatını tehlikeye atmaya hakkınız yok” uyarısında bulundu.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikasının genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında konuşan Hizmet-İş ve Hak-İş’in genel başkanı Mahmut Arslan, aşı karşıtlarına yönelik en sert uygulamayı kendi örgütlerinde gerçekleştirecekleri mesajı verdi. Kendisinin 3 kez aşı olmasına rağmen covid-19 hastalığının pençesinden kurtulamadığını belirten Arslan, sendikasının üst, orta ve alt düzey tüm yöneticileri ile çalışanlara şu uyarılarda bulundu.

YA AŞI, YA İSTİFA

“Covid-19’dan aşı dışında bir yöntemle kurtulma imkanımız yok. Bu toplantıya aşısını olmayan hiçbir başkanı almadık. Herkes aşısını olacak. Bu kurala şube başkanı da uyacak, çalışanlar da uyacak. Biz konfederasyonumuzda ve sendikalarımızda çalışıp da aşısını olmamış tüm başkanları ve personeli ücretsiz izne ayırıyoruz. Buradan açıkça söylüyorum. Aşı karşıtı olan varsa sendika başkanlığından istifa eder, evinde izole olur. Ya istifa edeceksin ya da aşı olacaksın.”

“ASGARİ ÜCRETİN İÇİ BOŞALDI”

Başkan Mahmut Arslan, Hak-İş olarak toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi asgari ücret görüşmelerinde de Türk-İş ile işbirliği yapacakları bilgisini de verdi. Asgari ücretin uygulanmaya başladığı bu yılın Ocak ayından bu yana geçen sürede içinin ciddi şekilde boşaldığını ifade eden Arslan, “Asgari ücret komisyonunun üyesi değiliz. Ancak Türk-İş’in daveti üzerine toplu sözleşme sürecinden sonra şimdi de asgari ücret konusunda iş birliğimizi devam ettiriyoruz” dedi. Arslan, dar gelirlilerin yaşadığı sorunları yakından takip ettiklerini, ancak sendikacı olarak felaket tellallığı yapmayacaklarını söyledi.

ESNEK ÇALIŞMA MUTLULUĞU VE VERİMİ ARTIRDI

Hak-İş Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, pandemi döneminde yaşanan evden çalışma ve esnek çalışma modellerinin çalışanların mutluluğunu ve verimini artırdığını söyledi. Öz, büyükşehirlerde işe gidiş dönüşlerin zaman kaybı, yorgunluk ve strese yol açtığını belirtirken, “Araştırmalar 2022’den itibaren büyük şirketlerin yüzde 99’unun kurumsal esneklik programı olacağını, ülkemizde bazı holdinglerin uyguladığı bu programa sendikalar başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütünün de dahil olacağını gösteriyor. Weilbeing denilen Kurumsal Esneklik, insanların iş ve aile hayatlarında kendilerini bütünsel anlamda iyi hissedebilmelerini ifade ediyor. Kurumsal esneklik lüks değil, gerekliliktir” dedi.

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