“Hak ve hukukun tecelli ettiği bir karar çıktı” – 18 Dakika (18 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, gezi davası kararını nasıl okumak gerektiğini açıkladı. Kararın nedenlerini sorgulayan Yanardağ ve Kongar, Türkiye’de yeni bir dönem başladığına dikkat çekti. 18 Dakika’da, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gezi açıklaması ve AKP’deki çözülme süreci de değerlendirildi. Tele1'e destek olmak için:

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