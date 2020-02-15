Hakan Altun’dan dikkat çeken sevgililer günü paylaşımı

Aşk şarkılarının buğulu sesi Hakan Altun, Instagram sayfasından yaptığı sevgililer günü paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgili gördü. Altun’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Altun bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü şarkıcı yaşadığı aşklarla biliniyor.
“YAPACAK BİR ŞEY YOK”
Sevgililer Günü nedeniyle ünlü isimler sosyal medya sayfalarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Paylaşım yapan isimlerden biri de Hakan Altun oldu. Aşk şarkılarıyla gündemden düşmeyen Altun’dan ‘yalnız’ paylaşımı geldi. Yalnız yazısıyla poz veren Hakan Altun, “Yapacak bir şey yok bende durum bu.Tüm sevdalıların sevgililer günü kutlu olsun” paylaşımında bulundu.