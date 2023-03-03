Hakan Çalhanoğlu gelecek kararını açıkladı! Galatasaray…

Inter’le olan sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu gelecek kararını verdi.

Galatasaray taraftarı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini daha önce dile getiren milli futbolcunun adı Galatasaray’la anılıyordu.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALACAKTI!

Sarı-kırmızılı yetkililerin Hakan’ın sözleşmesinin 1 yılı kalmasını kullanarak milli futbolcu için Inter’le bu yaz masaya oturacağı belirtiliyordu. İddialara göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’nun bonservisini bu yaz alacaktı.

HAYALİ GALATASARAY!

2019 yılında Fanatik Gazetesi’nden Yakup Çınar’a konuşan Hakan Çalhanoğlu “Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu. Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan’dan. İleri de ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” ifadelerini kullanmıştı.

ÖDÜLÜNÜ DEPREMZEDELERE ADADI

Maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı. Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle” notunu ekledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter’de 31 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 3 gol kaydetti. 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 MİLYON EURO İSTENİYORDU

İngiliz basını da Hakan Çalhanoğlu’na Premier Lig’de Leeds ve Southampton’un talip olduğunu öne sürmüştü. İngiltere’de çıkan haberlere göre Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli istiyordu.

HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLADI!

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Gazzetta dello Sport’a açıklama yaptı ve gelecek kararını duyurdu. Tek istediğinin Inter’de kalmak olduğunu vurgulayan milli futbolcu “Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter’de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak” ifadelerini kullandı.

2017’de Bayer Leverkusen’den Milan’a 23 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu 4 yıl sonra ezeli rakipleri Inter’in yolunu tutmuştu.