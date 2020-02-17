Hakan Çalhanoğlu’ndan korkuttu!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da top koşturan ve A Milli Futbol Takımı’nın da kilit oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu, bu sabah yapılan idmanda sağ iliopsoas kasından bir yaralanma yaşadı.

Bu sebeple Torino maçının kadrosundan çıkarılan 26 yaşındaki futbolcunun, ne kadar sahalardan uzak kalacağı ise yapılacak son tetkiklerin ardından belli olacak.

Milan’ın da ilerleyen günlerde Hakan Çalhanoğlu’nun son durumuna ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

“1 HAFTA BİLE SÜRMEZ”

Marmara Üniversitesi Spor Genetiği Uzmanı Doçent Doktor Korkut Ulucan’dan sakatlıkla ilgili olarak aldığımız bilgiye göre, milli futbolcu 1 hafta sonra çalışmalara başlayabilecek. Milan’ın henüz detaylı olarak açıklama yapmaması üzerine yırtık veya zorlamanın geri dönüşü etkileyeceğini söyleyen Doktor Ulucan, söz konusu kasın yırtılmasının çok zor olduğunu ve büyük ihtimalle ödem oluşmuş olacağını belirterek, Hakan Çalhanoğlu’nun 1 haftayı geçmeyecek sürede yeniden takıma dönebileceğini söyledi.