Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu daha iyi

İSTANBUL (AA) – İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ilk günleri biraz zor geçirdiğini ancak şu anda daha iyi olduğunu bildirdi.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İtalyanca ve İngilizce yaptığı paylaşımla, takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Hakan Çalhanoğlu mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

İtalyan kulübünden 17 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtilmişti.