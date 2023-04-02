Hakan Keleş: 3 puan alamadığımız için üzgünüz

Spor Toto Süper Lig’de 27’nci hafta maçında Giresunspor sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda golü bularak 1 puanı kapan Çotanaklar’da teknik direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Keleş, oyunun genelinde üstün olduklarını ve net pozisyonlar bulduklarını belirterek, “İlk yarı iyi başlamamıza rağmen geri düştük. Burada biraz sıkıntılar çektik. Ama ikinci yarı oyuna soktuğumuz oyunculardan aldığımız verim bugün beni memnun etti. Dediğim gibi kazansaydık büyük avantaj elde edecektik. Ama lig uzun daha çok maç var. Telafisini yapabileceğimiz maçlar. 3 puan alamadığımız için üzgünüz” dedi.

Oyunculara zaman zaman tepki gösterildiğini ve bunun kendisini üzdüğünü aktaran Keleş, şöyle konuştu:

“Biz transferi kapalı bir takımız. Sıkıntılar da çekiyoruz. Oyuncularımızın performansları düşecek ya da yükselecek. Burada oyuncularımıza her zaman destek olmamız gerekiyor. Bu bizim için üzücü bir şey. Geldiğim günden beri bayağı bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Burada iyi şeyler de yaptık. Son zamanlarda gördüğüm şeyler beni üzüyor. Güçlü bir camia olmak zorundayız. Sıkıntılar çekiyoruz. Tabi galip gelemiyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Ama burada her beraber bir şeyler başaracağız. Geçen sene başardığımız gibi. Bu beni biraz üzüyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz şekilde oyuncularımı motive etti. Bunun bizim için ilerisi adına güzel olacağını düşünüyorum. 2-0 geriden gelmek, kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Ligde her puan önemli ve değerli.”