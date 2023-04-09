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9 Nisan 2023
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Hakan Keleş: Beşiktaş’a alan bırakmamalıydık

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Giresunspor, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

‘Hedefimiz ligde kalmak’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Maç öncesi kazanmak istiyorduk. İlk yarı yaklaşık 40 dakikaya yakın sahada güzel işler yaptık. İyi oynadık. 1-0 da öne geçtik. Daha sonrasında rakibe geniş alan verdik. Beşiktaş’ın çok fazla bireysel yetenekli oyuncuları var. Beşiktaş’a çok fazla alan bırakmamız gerekiyordu. Penaltı sonrası geriye düştük. İkinci yarı başında bir gol daha kalemizde gördük ve iş daha da zora düştü. Oyunun genelinde istekliydik. Kazansaydık iyi olacaktı ama kaybettik, üzgünüz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Bu şekilde oynarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Bu seneki hedefimiz ligde kalmak” diye konuştu.

‘Alper’den yararlanmaya devam edeceğiz’

Alper Uludağ hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Hakan Keleş, “Alper, bugün istenilen performansı verememiş olabilir ama genel anlamda oyuncumdan memnunum. Kendisi tecrübeli bir oyuncu ve Giresunspor olarak Alper’den yararlanmaya devam edeceğiz. Faruk’a da zamanı geldiğinde sol bekte şans veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

İSTANBUL (İHA)

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