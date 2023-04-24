Hakan Keleş: Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyorlar

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir’e sahasında mağlup olan Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘Taraftarın hemen tepki vermesi bizi üzdü’

Keleş, “Kazanmak çok önemliydi fakat rakibin her geldiği gol oldu bizde gol pozisyonları bulduk ancak kalecimizin hatalı yediği gol karşısında taraftarımız tepki verdi. Kaptan da olsa hatalı goller yiyebilir Ancak taraftarın hemen tepki vermesi bizi üzdü.” dedi ve ekledi:

‘Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyorlar’

“İkinci yarı çok farklı bir maç oldu. Direkten dönenler attığımız goller inanılmaz bir ikinci yarı oldu. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı ikinci yarıda. Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyorlar. Bu mücadele ile bu takımı oyuncularımızın ligde tutacağına inanıyorum. İnşallah yıllar sonra çıktığımız bu ligde yeterli desteği vermeyenler pişman olmaz.”

‘Yönetimle oturup konuşacağız’

“Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama konuşmak istemiyorum çünkü takım zarar görmesin istiyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Hiç bir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum ama bugünkü tepkilerden sonra kaybedebiliriz. Bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız, değerlendireceğiz” dedi.