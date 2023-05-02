Hakan Keleş, Giresunspor’dan ayrıldı! Hikayenin sonu, 44 yıl sonra zaferi getirmişti…

Derleyen: Kaan Karahan

Temmuz 2020’de Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Giresunspor, takımı Hakan Kutlu’ya emanet etmişti. Sivasspor’da geçici olarak görev almasının ardından dikkatleri üzerine çeken Keleş’in sergileyeceği performans merak konusuydu.

KADRO İDDALI! IBRAHIMA BALDE DAMGASI

2020/21 sezonunu 44 puanla 10. sırada tamamlayan Çotanaklar, 2021/22’ye Hakan Keleş önderliğinde iddialı girdi. Eren Tozlu, Michal Nalepa, Caner Hüseyin Bağ, Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman, Mehmet Taş, Sergio, Abdou Razack Traore gibi tecrübeli isimleri Kerem Kalafat, Erol Can Akdağ, Uzodimma gibi gençlerle harmanlayan Yeşil Beyazlılar’da sezona damga vuran isim ise Ibrahime Balde olacaktı.

İLK YARIYI LİDER TAMAMLADI

Giresunspor, 35 puanla ilk yarıyı lider tamamladığı ligde Karadeniz temsilcisini 1 puan geriden İstanbulspor takip etti. 33 puana sahip Samsunspor, 32 puana sahip Altay ile 31 puanla Adana Demirspor 5. sırada yer aldı. 2001-2002’den bu yana ligin ilk yarısını lider tamamlayan 19 ekipten 12’si sezon sonunda Süper Lig’e yükselirken Çotanaklar da bu seriyi sürdürecekti.

HAKAN KELEŞ’LE GELEN TARİHİ BAŞARI

Sezon başı yüksek bütçeleri ve iddialı kadrolarıyla şampiyonluk adayları Adana Demirspor ile Samsunspor gösterilirken Giresunspor’un adı futbol otoriteleri tarafından geçmiyordu. Real Oviedo’dan bedelsiz olarak transfer edilen Balde, attığı 19 golle skor yükünü çekip krallık yarışında Marco Paixao’nun ardında 2. sırada yer alırken Hakan Keleş’li Yeşil Beyazlılar, tarihi bir başarıya imza attı. Eren Tozlu, Abdou Razack Traore, Sergio, Nalepa gibi yıldızlar da kritik anlarda çok önemli katkılar yapan isimler oldular.

MÜTHİŞ SERİ YAKALADI!

16 maçlık yenilmezlik, 12 maçlık galibiyet serisi yakaladığı sezonda üst üste 3 mağlubiyet almasına tökezlemeyen Yeşil Beyazlılar, mutlu sona ulaşmayı başardı. Özellikle son haftaların nefes kestiği yarışta Adana Demirspor ile Giresunspor gülen taraf oldu.

NEFES KESEN YARIŞ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan son hafta mücadelesinde Tuzlaspor karşısında Eren Tozlu ve Ibrahima Balde’nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırarak puanını 70 yapan Hakan Keleş’in ekibi, lider Adana Demirspor’un ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu ve Süper Lig’e çıktı. 70 puan ve averajla üçüncü sırada kalan Samsun ise Play-Off’a kaldı.

GÖZE HOŞ GELEN FUTBOL, MÜTHİŞ PERFORMANS

Göze hoş gelen bir futbol oynayan ve direkt olarak Süper Lig’e yükselmenin hedefinde olan Giresunspor, iç ya da dış saha demeden müthiş bir performans sergilerken Hakan Keleş, iddialı rakiplerin arasından sıyrılıp ilk sezonunda harikalar yaratan teknik adam olarak alkış topluyordu.

44 YIL SONRA GELEN SÜPER LİG BİLETİ

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye’deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977’den bu yana Süper Lig’e hasret kalmıştı.

SADECE 2016/17’DE PLAY-OFF OYNAMIŞLARDI

TFF 1. Lig’e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6’ncı sırada bitirerek Play-Off hakkı elde etmişti. 2020/21’de istikrarlı bir grafik sergileyen Yeşil Beyazlı takım, ligin son haftasında da hata yapmadı ve Adana Demirspor’un ardından Süper Lig’e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI, TAKIMI LİGDE TUTTU

Dönemin Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, tarihi bir başarıyla takımı Süper Lig’e taşıyan Hakan Keleş’le yola devam etti. Çotanaklar, ilk 7 maçından 5 mağlubiyet, 2 beraberlik çıkarınca ayrılık dedikoduları başlasa da Başkan her fırsatta hocaya güvendiğini vurguladı. Devamında yapılan çıkışla işleri yoluna koyan Keleş, sezon sonunda takımı ligde tutmayı başardı. Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe ve Yeni Malatyaspor lige veda ederken 45 puanlı Giresun, 16. sırada Süper Lig’de kalmayı başardı.

PROTESTO SONRASI SİTEM ETTİ

Hakan Keleş-Giresunspor birlikteliği devam ederken 2022/23 sezonunda işler istenildiği gibi gitmedi. İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Çotanaklar’da 31. haftada oynanan ve Başakşehir’in 4-2 kazandığı maç sonrası tepkiler yükseldi. Hakan Keleş maç sonunda protestolara tepki gösterdi. 3 sezondur takımın başında yer alan deneyimli teknik adam, taraftarlara el sallayarak stattan ayrıldı.

‘TAKIMIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM’

Giresunspor taraftarlarının verdiği tepkilerin kendisini üzdüğünü kaydeden Keleş, “Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin istiyorum. İmkânsızlıklara, müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Hiç bir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum ama bugünkü tepkilerden sonra kaybedebiliriz. Bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız, değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKANDAN ‘DEVAM’ MESAJI

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Başakşehir maçı sonrası istifa sinyalleri veren Hakan Keleş’in görevine devam edeceğini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli hoca ile tesislerde olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Başkan Yamak, “Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam.” notunu düştü. Yeşil Beyazlı kulüp resmi Twitter hesabı da Yamak’ın gönderisini retweet yaptı.

İSTİFA KARARI ALDI!

Sular durulmuş, Hakan Keleş göreve devam kararı almıştı ancak İstanbulspor maçı sonrası tecrübeli futbol adamı kararını verdi. Düşme hattındaki en yakın rakibi karşısında alınan mağlubiyet ve puan farkının 5’e yükselmesi sonrası Hakan Keleş istifa etti.

110 MAÇTA 44 GALİBİYET, 1.43 PUAN ORTALAMASI

10 Ağustos 2020’de geldiği Giresunspor’dan 2 Mayıs 2023’te ayrılan Hakan Keleş, 44 yıl sonra takımı Süper Lig’e çıkarması nedeniyle taraftarların büyük bir sevgisini kazandı. Kısıtlı bütçe ve transfer yasağı olmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Giresunspor’da 110 maça çıkan başarılı futbol adamı; 44 galibiyet, 25 beraberlik ve 41 mağlubiyetle görevini tamamladı, 1.43 de puan ortalaması yakaladı.