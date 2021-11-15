Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum

Hakan Ural, corona virüsüne yakalanmış, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Bu sabah sunuculuğunu yaptığı programa kaldığı yerden devam eden Ural, geçirdiği zor süreci anlattı.

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Corona virüsüne yakalanan ve 16 gün süren tedavisinin ardından bugün sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına dönen Hakan Ural, canlı yayında şunları söyledi:

* Ne zor iş yaa… Gerçekten yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim.

* Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

“ATEŞİM HİÇ DÜŞMEDİ”

* Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin!

* Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş…

“ÜÇ GÜN ÇOK ZORLANDIM”

* Üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum.

* Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü.

“KRONİK HASTALIĞIM YOK”

* Herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim…

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