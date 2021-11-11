Hakan Ural hastaneden taburcu oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Hastanede corona virüsü tedavisi gören sunucu Hakan Ural, bugün taburcu oldu.

Yayınlanma: 21:17 – 11 Kasım 2021

Hakan Ural hastaneden taburcu oldu

‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, corona virüsüne yakalanmıştı. Bir süredir canlı yayına çıkamayan Ural’ın durumunun ağırlaştığı hatta yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.

TABURCU OLDU

Hakan Ural, sosyal medya hesabından bugün hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Ural, “Arkadaşlar an itibariyle hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan bulunmayan herkese çok teşekkürler” dedi.

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