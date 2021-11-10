Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Corona virüsüne yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen sunucu Hakan Ural’ın durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Ural’ın son durumunu birlikte program sunduğu Nur Tuğba Namlı açıkladı.

Sozcu.com.tr

‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, corona virüsüne yakalandı. Bir süredir canlı yayına çıkamayan Ural’ın durumunun ağırlaştığı hatta yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. Hakan Ural’la program sunan Nur Tuğba Namlı ise bugünkü canlı yayınında partnerinin sağlık durumundan bahsetti.

“MERAK ETTİĞİNİZİ BİLİYORUM”

Hakan Ural’ın yoğun bakımda tedavi gördüğü iddiasını yalanlayan Nur Tuğba Namlı, şunları söyledi:

“Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan’ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin.”

“Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün ‘hayır böyle değil, şöyle’ desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef.”

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