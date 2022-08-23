Hakaret içerikli Atatürk paylaşımında bulunan il müdürüne tepki

Tunceli’de Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içi mesajlaşma grubunda Atatürk’e hakaret içerikli bir yazı paylaştı. Aynı yazıda Anıtkabir’in de Yahudi inancına göre inşa edildiği ileri sürüldü. Aytar hakkında Tunceli Valiliği idari soruşturma başlattı. Müdüre tepki gösteren CHP’li vekil Şaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek, karalayarak bürokraside daha iyi yerlere geleceğini umuyorlar ve bunu yaparak da ne yazık ki görevde yükseliyorlar” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’de Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içi WhatsApp grubunda ‘Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren’ bir yazıyı paylaştı. Paylaşımın ortaya çıkmasının ardından valilik idari soruşturma başlattı.

“ATATÜRK’Ü KARALAYARAK BÜROKRASİDE YÜKSELECEKLERİNİ UMUYORLAR”

Yaşanan olaya CHP’den tepki gösterildi. Bürokrasiye atama yapılırken liyakata göre atama yapılmadığını belirten CHP’li vekil Polat Şaroğlu, “Tek adam rejiminde maalesef bürokrasiye atama yapılırken bilgi beceriye göre değil de tamamen kendisine sadık insanlar atanıyor. Bu durumda da Türkiye Cumhuriyeti kurucu liderine yaptığı benzetmelerle kendisini atayan insanlara hoş gözüktüğünü zannediyor. Ama Fevzi Aytar’ın yaptığı açıklamalar asla kabul edilemez. Ancak bu ilk değil, bu ve bunlar gibi binlerce kişi makam sahibi olmuşlar, nerden geldiklerini unutup da düşünmeden, hesap kitap yapmadan açıklamalar yapıyorlar. Ama bu insanların sonu geldi. Atama yapılırken liyakata dikkat edilecek bir süreç yakın zamanda başlayacaktır. O zaman bu insanlar hakkında da nasıl bir işlem yapılacağını da takip edeceğiz. AKP dönemindeki bu tür insanlar, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek, karalayarak bürokraside daha iyi yerlere geleceğini umuyorlar ve bunu yaparak da ne yazık ki görevde yükseliyorlar” diye konuştu.

“SORU ÖNERGESİ VERECEĞİZ”

‘Liyakatsiz insanları bu görevlere getirerek kanuna aykırı işlerini de bunların üzerinden yaptırıyorlar’ diyen Şaroğlu, “Dediğimiz gibi mevcut iktidarda atamalar liyakata göre değil, sadakate göre yapılıyor. Ne yazık ki bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti kurucusuna hakaret edenler daha gözde oluyor. Bu durum AKP’nin genel görüş haline gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti’ne sadık, bağımsız bir savcı varsa, kurucu lider Atatürk’e hakaret eden bu kişiye karşı soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Bu konu hakkında bakanlığa da soru önergesi vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusuna karşı böyle bir bakış açısına sahip bir kişinin nasıl müdür olarak atandığını sorgulayacağız” ifadelerini kullandı.

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