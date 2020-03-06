Hakemi iten Gelson Martins’e şok ceza!

Fransa Futbol Komitesi Disiplin Kurulu, Nimes – Monaco mücadelesinde hakem Mikael Lesage’nin üzerine yürüyen ve hakemi iten Monaco’nun Portekizli oyuncusu Gelson Martins’e 6 ay futboldan men cezası verdi.

Monaco, Portekizli oyuncunun aldığı cezanın açıklanmasının ardından kararın ağır olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, “Oyuncunun davranışını tasvip etmemekle birlikte kariyerinde 200´den fazla maça çıkmış ve hiçbir maçta disiplin konusunda bir sıkıntı yaşamamış bir oyuncu için verilen bu karar, çok ağır bir yaptırım” ifadelerini kullandı. Gelson Martins’in cezası, 6 Şubat tarihinden itibaren başlamış sayılacak.