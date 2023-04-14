Hakim eşini kızgın yağ dökerek yakıp intihar etmişti: Altından öyle bir hikâye çıktı ki…

İstanbul Anadolu Adliyesinde İş Mahkemesi hakimi olarak görev yapan 54 yaşındaki Necmi Arslan’ın 1 Nisan günü Kadıköy’deki evinde üzerine kızgın yağ dökülerek bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu.

Oturdukları binanın bahçesinde ise pencereden atlayarak intihar eden eşi 43 yaşındaki Hande Arslan’ın cesedi bulunmuştu. Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hande Arslan’ın hakim eşini kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ileri sürülmüştü, ancak olayın bambaşka bir hikayeden ibaret olduğu ortaya çıktı. Birbirlerini deliler gibi seven çiftin ölümüne uzanan hikâye şöyle yaşandı…

BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLADILAR



Arkeolog olan Hande Arslan, önceki evliliğinde yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle eski eşine karşı boşanma davası açtı. O tarihte Anadolu Adliyesinde Aile Mahkemesi hakimi olan Necmi Arslan, Hande Arslan’ın boşanma davasına baktı.

Hakim Necmi Arslan da aynı adliyede görev yaptığı hakim eşinden boşandığı için ikili arasında boşanma davası sürecinde bir duygusal yakınlaşma oldu.

İkili boşanma davası devam ederken birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada Hande Arslan’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Gebelik testi yaptıran Hande, birlikte yaşadığı hakim Necmi Arslan’a, “Senden hamile kaldım. Bebeğimiz olacak” dedi.

“NASIL OLSA EVLENECEĞİZ SORUN DEĞİL”

Hakim de “Zaten boşanıyorsun, dava biter karar kesinleşirse nikah yapar evleniriz. Sorun değil, sen gebeliği sonlandırmayı düşünme” dedi. Kadın doğum yapınca boşanma davası henüz bitmediği için bebeğin babası da nüfus kayıtlarına Hande Arslan’ın eski eşi olarak geçti.

Hakim Necmi Arslan boşanma davasını karara bağlayıp birlikte yaşadığı Hande’yi eski eşinden boşadı. Karar, istinaf ve Yargıtay sürecinden de geçip kesinleştikten sonra ikilinin resmi nikâhlı evliliği önünde de engel kalmadı.

SOY BAĞININ İPTALİ DAVASI AÇTI

Birbirlerini deliler gibi seven ikili önce resmi nikâh kıyıp evlendi, ardından da balayı için yurtdışına tatil planı yaptı. Pasaport başvurusu yapan hakim daha sonra bebeği de nüfusuna alabilmek için dava açtı.

Ne olduysa bundan sonra oldu. 3.5 yaşındaki bebekleri, Hande’nin eski eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu için hakim Necmi Arslan, bebeğin babası kendisi olduğu için soy bağının iptali davası için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

Arslan, dava dilekçesinde, her ne kadar bebeğin babası resmi nikâhlı eşi Hande’nin eski eşi görünse de, bebeğin dünyaya geldiği tarihte eşinin boşanma davasının henüz kesinleşmemiş olması ve resmiyette evli göründüğü için doğal olarak bebeğin babasının da nüfusuna eski eşiymiş gibi kaydedildiğini, ancak babasının kendisi olması nedeniyle soy bağının iptali davası ile bunun düzeltilmesini istedi.

BEBEĞİN BABASI DNA TESTİNDE ESKİ KOCASI ÇIKTI

Mahkeme ise, bu tür davalarda babalık testi yapılmadan karar verilemeyeceğinden öncelikle bebeğin ve babanın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı. Babalık testiyle ilgili mahkemeye gelen raporla hakim Necmi Arslan neye uğradığını şaşırdı. Rapora göre bebeğin babası yüzde 99.99 ihtimalle Hande Arslan’ın eski eşi çıktı.

Kadının boşanma davası açtığı tarihte eski eşinden hamile kaldığı, ancak bunu bir süre hakimden gizledikten sonra bebeğin babasının kendisi olduğunu söyleyip ikna ettiği öğrenildi.

Bu duruma öfkelenen hakim Necmi Arslan, eşi Hande’nin kendisine yalan söylediğini, bu durumu kabul edemeyeceğini belirterek boşanmak istediğini söyledi.

YALAN SÖYLEYEN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Hakim Arslan kendisini kandıran eşine karşı dava açmaya hazırlandığı sırada evde yaşanan tartışma ve kavganın bir anda alevlenmesi üzerine Hande Arslan’ın mutfaktaki ocakta kızgın yağı eşinin üzerine dökerek feci şekilde yanmasına neden oldu.

Öfkesine hakim olamayan kadın daha sonra hakim eşini vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Çocukları kreşte olduğu için evde yalnız kalan kadın eşini öldürdükten sonra oturdukları 3. kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etti.

Ağır yaralı olarak Göztepe Şehir Hastanesine kaldırılan kadın burada hayatını kaybetti. Hakim Necmi Arslan, Heybeliada’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Hande Arslan da Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 3,5 yaşındaki bebek ise öz babasına verildi.