Hakim tazminatın % 10’unu ödesin

TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, TBMM Başkanlığı’na verdiği 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik içeren teklifi ile devletin yanlış kararlar yüzünden ödediği tazminatların, kararı veren hâkim ve savcılara rücu edilmesini istedi. Subaşı, teklifinin gerekçesinde, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve savcıların verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davası açılabileceğini hatırlattı.

TUTUKLANAN GAZETECİLER

Subaşı şunları söyledi: “Tazminat davalarında mağdura ödenen miktarların her ne kadar hâkimler ve savcılara rücu edileceği kanunen öngörülmüş olsa da bugüne kadar rücu edilen bir ödeme bulunmamaktadır. Bu durumun en bariz örneklerinin yaşandığı bir alan basın özgürlüğüdür.

Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Müyesser Yıldız gibi gazetecilerin yargılamalarında görüleceği üzere, tüm suçlamalardan beraat eden Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci gibi gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmaları sonucu oluşan mağduriyettir.

Devlet tarafından ödenen tazminat miktarlarının hâkimler ve savcılara rücu edilerek 1 yıl içerisinde en az yüzde 10 tahsil edilmesi şeklinde kanunen düzenleme zorunluluğu daha özenli olmalarını sağlayacaktır. Siyasi iktidar baskısı da etkisini yitirecektir.”