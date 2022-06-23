Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor! Meclis’ten geçti

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

SÜRE 3 YIL OLACAK

Buna göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. 3 yıllık hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim döneminde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre ‘hakim yardımcısı’ ve ‘savcı yardımcısı’ şeklinde görev ayrımına tabi tutulacak.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ OLACAK

Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek.

Eğitici hakim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK’nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacak.

NOTERLERE GAYRİMENKUL SATIŞ YETKİSİ

Kanunla; noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek. Teklifle noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için ayrıca noter harcı alınmayacak.

DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Teklifle, Danıştay Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sabit üyelerle görev yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, şu anki ve muhtemel iş yükü dikkate alınarak yargılamada gecikmelere sebebiyet verilmemesi amacıyla mevcut yapısıyla çalışması için belirlenen süre 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılıyor. Danıştay daire sayısının 10’a düşürülmesi için öngörülen süre, 4 yıl daha uzatılıyor.

Yargıtay Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 8 asıl, 4 yedek olmak üzere 12 üyeden oluşacak.

STOKÇULUK YAPANLARIN CEZALARI ARTIRILIYOR

Teklife göre, Türk Ceza Kanunu’nun ‘fiyatları etkileme’ başlıklı maddesinde değişikliğe gidilerek, fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılıyor. Buna göre, 3 aydan 2 yıla kadar verilmesi öngörülen hapis süresi, ‘1 yıldan 3 yıla’ çıkarılıyor. (İHA/DHA)

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