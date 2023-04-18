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17 Nisan 2023
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete’de

Alaturka Online
Alaturka Online

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2022’den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 84 hakim, 58 savcı ve 15 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK’ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK’nin bir başka kararında ise Aralık 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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