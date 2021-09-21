Hâkimler ve Savcılar Kurulu personel alacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine KPSS puanı esas alınarak 10 personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacak.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular 4 Ekim 2021 tarihinde başlayıp, 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimi itibarıyla sona erecek.

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