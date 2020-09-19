Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.
SOYLU: TEBRİKLER KAHRAMANLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Allah ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullanmıştı.
Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
* Yıldırım operasyonları Yıldırım gibi.
* Hakkari’den bir haber daha… Haberi biraz sonra gelir..
* Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin…
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