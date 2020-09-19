Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Yazan:
Alaturka Online
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Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

SOYLU: TEBRİKLER KAHRAMANLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Allah ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

* Yıldırım operasyonları Yıldırım gibi.

* Hakkari’den bir haber daha… Haberi biraz sonra gelir..

* Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin…

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