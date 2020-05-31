Hakkari şehitleri için askeri tören düzenlendi

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Alaturka Online
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Dün Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınırlarındaki Baski Tepe üs bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ile Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Günay’ın şehadet haberleri ailelerine verildi.

Terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Uğur Bora ile Sözleşmeli Er Mehmet Günay şehit oldu. (FOTO: İHA)

Şehitler için bu sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi. Hakkâri İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı memleketlerine gönderildi.

(FOTO: İHA)

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve siyasi parti temsilcileri katıldı. (İHA)

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