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12 Mayıs 2023
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Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Hakkari- Van yolunun 20’nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı. (DHA)

Alaturka Online
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