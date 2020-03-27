Hakkari'de 158 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 102,5 kilogram esrar ile 55,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasındaki dere yatağında arama yapıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aramada 4 çuval içinde 100 kilo 510 gram esrar, 55 kilo 500 gram eroin, 1100 kutu tıbbi ilaç ve Esendere beldesinde Türkiye topraklarına yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen bir şahıs üzerinde yapılan aramada 1 kilo 995 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiştir. Adli tahkikat devam etmektedir."