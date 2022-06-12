Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de düzenlenen Eren Abluka-2 Operasyonu’nda dört terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince, Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Kavaklı bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
‘KAHRAMANLARIMIZA TEBRİKLER’
Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Eren Abluka-2 Operasyonu’nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler” ifadelerini kullandı. (DHA)