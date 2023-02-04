Hakkari’de kısıtlama kararı

Hakkari Valiliğinden Yüksekova’da yapılması planlanan yürüyüşe ilişkin açıklama yapıldı.

HDP ve terör örgütü PKK/KCK’ya müzahir kişilerin organizesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü bahanesiyle 6 Şubat’ta Yüksekova ilçesinden Bursa’nın Gemlik ilçesine doğru yoğun katılımlı yasa dışı yürüyüş planlandığı belirtildi.

“KAOS VE ÇATIŞMA…”

Söz konusu yürüyüşle ilgili sosyal medya ve bazı haber sitelerinden çağrıların yapıldığının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, ülke genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan terör örgütü mensupları tarafından toplumsal olaylar çıkarılarak kaos ortamı oluşturulmaya, karşıt gruplar arasında çatışma çıkarılmaya çalışılabileceği aktarıldı.

KISITLAMA KARARI

Bu amaçla yapılacak yasa dışı yürüyüşe il merkezi, ilçeleri ve diğer illerden yoğun katılımın olacağının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesine istinaden, ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanması, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanması, 5 Şubat saat 08.00’den 6 Şubat saat 20.00’ye kadar 36 saat süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içinde yapılacak yürüyüşün yasaklanması kararı alınmıştır.” (AA)