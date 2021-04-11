Hakkari'de tarımın gelişmesi için kurulan seralar çiftçilere esin kaynağı olacak

HAKKARİ (AA) – SAYİM HARMANCI/MEHMET DAYAN – Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, kentteki verimli toprakların değerlendirilmesi ve örtü altı tarımın geliştirilmesi için hayata geçirdiği seracılık projesiyle çiftçilere örnek olacak.

Gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin kalkınmasına ve daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlayan Çukurca Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin artmasına yönelik de çalışmalar yürütüyor.

Verimli topraklarında nar, susam, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği ilçede sebze ve meyve yetiştiriciliğini geliştirmeyi ve çiftçilere esin kaynağı oluşturmayı amaçlayan belediye, seracılık projesini hayata geçirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında Berşük mevkisinde 10 dönüm arazi tahsis eden belediye, bu alanda 1 dönüm üzerinde iki sera kurdu.

Seralara domates ve salatalık eken belediye ekipleri, seraların arka tarafındaki yaklaşık 2 dönümlük alanda da çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AA muhabirine, kentin ikliminin ve toprak yapısının meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyledi.

Belediye olarak örnek projeler üretme çabasında olduklarını belirten Dündar, "Seracılıkta çok olumlu sonuçlar alabileceğimizi düşündük. Belediye ve Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 1 dönümlük sera projesi ile başladık. Seramızı kurduk ve yaklaşık 15 gün önce domates ve salatalık fidelerimizi ektik. Seranın yan tarafında çilek üretimi için de 2 dönüme yakın alan açtık. Çileklerin de ekimine başladık." dedi.

Çiftçilere örnek olacak ve kazanç sağlayabilecekleri projeler hazırlama gayreti içinde olduklarına vurgu yapan Dündar, kentte seracılığı geliştirmek istediklerini, elde edecekleri ürünleri kent merkezinde açacakları iş yerinde uygun fiyata satacaklarını dile getirdi.

– "Türkiye'nin en güzel tahini Çukurca'da üretiliyor"

Terör nedeniyle 24 yıl önce boşaltılan Dutluca Mahallesi'nin 8 kilometrelik yolunu, içme suyu şebekesini yaptıklarını belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Oradaki tarlalarımız geçen yıl tamamen ekildi. Bu yıl da vatandaşlarımız tekrar ekime başladı. Vatandaşlarımız tarladan para kazanmayı yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Çukurca'da ata tohumu ile ürettiğimiz susamımız, çeltiğimiz ve maş fasulyemiz, meyve olarak da narımız, incirimiz var. Biz bunları internet sitesi kurarak ülkenin her yerine satmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en güzel tahini Çukurca'da üretiliyor. Hiçbir şekilde fabrikasyon işlemi olmadan ürünler yetiştiriyoruz. Bunları geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Tahsis ettiğimiz 10 dönümlük alanımız var. Uzun vadede buraya meyve ağacı da dikeceğiz. Bunun yanında mesire alanı yapacağız. Vatandaşlarımız sera ve bahçelerden ürünleri toplayıp tüketebilecek."

Ziraat Yüksek Mühendisi Umut Ece de ilçede güzel faaliyetlerin yürütüldüğünü ve iyi bir birlikteliğin olduğunu anlattı.

Kentin güzel doğasının olduğunun ve bölgedeki toprakları daha iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Ece, "Bu faaliyetlere destek olma çabası içindeyim. Burada projeler çok hızlı gelişiyor. Çilek ekelim dedik sabaha toprak dökülmeye başladı. Fidelerimizi ektik. Yan taraftaki alana meyve ağaçları da dikeceğiz" diye konuştu.