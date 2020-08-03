Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin daha cenazesi defnedildi

HAKKARİ (AA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün daha cenazesi toprağa verildi.
Hakkari Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazesi, yakınları tarafından alınarak ilçeye getirildi.
Orman Mahallesi'ne götürülen Savaş Bayram ve Aysun Er'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Evin Yazgan'ın cenazesi Onbaşılar köyünde, Meryem Renda'nın cenazesi ise Adaklı köyünde defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden Semra Varol'un cenazesi Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta, Çimen Özçük'ün cenazesi ise Akalın mezarlığında toprağa verilmişti.