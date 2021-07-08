‘Hakkımızda olumsuz haber yapmayın’ diyerek darp ettiler

MHP’li Karaman Belediyesi’nin Temmuz ayı Belediye Meclis toplantısını takip eden 3 gazeteci belediye personeli tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından vücutlarının çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan gazeteciler, saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu.

“HABER YAPMAMAM İÇİN BENİ TEHDİT ETTİ”

Saldırıya uğrayan gazetecilerden DHA Karaman Muhabiri Muammer Şen saldırıyı organize eden güvenlik amiri R.Y.’nin günler önce kendisini telefonla arayarak belediye hakkında olumsuz haber yapmaması konusunda tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Kentte daha önce birçok tehdit ve saldırıya uğradık. En son geçtiğimiz gün belediyenin güvenlik amiri beni arayarak belediye hakkında eleştirel haber yapmamam konusunda uyardı. Güvenlik amiri hatta çıtayı yükselterek, ‘yazdığınız haberleri yayınlamadan önce bize gönderin. Biz kontrol ettikten sonra yayınlayın’ dedi. Ben de öyle bir şey olmayacağını belirterek, ‘biz işimizi yapıyoruz’ dedim. Daha sonra güvenlik amiri beni tehdit ederek, ‘seni 6 defa uyardım. Bundan sonra telefonla aramam, bu sefer ağzını yüzünü kırarım’ dedi. Daha sonra telefonu kapattı”

“CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Belediye meclis toplantısını takip ettikten sonra toplantı salonunun önünde 3 belediye personeli tarafından darp edildiklerini aktaran Muammer Şen, “6 Temmuz’da da yerel gazetelerde çalışan 2 gazeteci arkadaşımla birlikte belediyenin Temmuz ayı meclis toplantısını takip etmeye gittik. Biz toplantıya girdikten sonra 6 kişi de arkamızdan geldi. Toplantı bittikten sonra toplantı salonunun önüne çıktık. Burada ne olduğunu anlamadığımız o şekilde 3 kişi bize saldırdı.

Kamera çantamı defalarca yere vurdular. Hatta güvenlik amiri de küfürler savurdu. Canımızı zor kurtardık. Arkadaşlarım ve benim de vücudumun çeşitli bölgelerinde morluklar var. Belediyeden güvenlik kamera kayıtlarını istedik ama kayıt olmadığını söyleyerek vermediler. Bize saldıran kişiler hakkında şikâyetçi olduk” şeklinde konuştu.

GAZETECİLER CEMİYETİNDEN KINAMA

Öte yandan Karaman Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı. Karaman Adliyesi önünde açıklama yapan Cemiyet Başkan Vekili Ali Güney, gazetecilerin daha önce de kentte defalarca saldırıya uğradığını söyledi. “Bizler, gazeteciler olarak uzun zamandır bu tehditlere kulak tıkayıp işimizi doğru ve tarafsız yapmanın gayreti içinde olduk” diyen Güney, şöyle konuştu:

“Basın mensuplarının bu tehditlere pabuç bırakmamasını kabullenmeyen şer odakları, bir meslektaşımızın daha önce evini kurşunladılar. Aradan bir yıldan fazla süre geçmesine ve günümüz teknolojik imkânlarına karşın olayın halen çözüme kavuşmaması bu tarz saldırılara cesaret vermektedir. Dün, Lütfi Elvan Kongre Merkezi’ndeki olağan belediye meclis toplantısını takip eden meslektaşlarımıza belediye personellerince saldırı gerçekleşmiştir. Bu menfur saldırıyı orada bulunan yetkili ve yöneticiler film seyreder gibi seyretmiştir. Basın mensuplarına, aralıklarla gerçekleştirilen planlı ve organize saldırıların bir an evvel aydınlatılması ve azmettiricilerinin tespit edilmesi en büyük arzumuzdur. Meslektaşlarımıza yapılan tehditlerin kayıtları adli mercilere teslim edilecektir.”

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