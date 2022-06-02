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Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu! İl sağlık müdürü istifa etti

Yazan:
Alaturka Online
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin görevinden istifa ettiği öğrenildi. Önceki günlerde Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Emin Silay, İl Sağlık Müdürü Benli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Başhekim Silay da Başhekimlik görevinden alınmıştı.

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Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu! İl sağlık müdürü istifa etti

Uzun süredir Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Ali Ramazan Benli’nin istifa ettiği öğrenildi. Benli’nin Develi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapacağı öğrenildi.

Önceki günlerde Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Emin Silay, İl Sağlık Müdürü Benli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Başhekim Silay da Başhekimlik görevinden alınmıştı. İHA

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