Hakkında uzaklaştırma kararı vardı ama eşini silahla vurarak öldürdü

Yazan:
Alaturka Online
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Kırklareli’nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Z.Z.A. eşi Songül A’yı evinin mutfağında başından vurarak öldürdü. Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı.

Yayınlanma: 16:55 – 26 Ekim 2022 Güncellenme:

Hakkında uzaklaştırma kararı vardı ama eşini silahla vurarak öldürdü

Kırklareli Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi’nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ANNE VURULDU, KIZI PENCEREDEN ATLADI

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde Songül A’yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu.

Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı.

Anne ve kız ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Songül A. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Z.A.A. (41) polis ekiplerince İstiklal Caddesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlının Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül’de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi.

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