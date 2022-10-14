Haksız tahrik bunun neresinde: 12’sinde tecavüzcüsüyle evlendirildi, 19’unda öldürüldü

Diyarbakır’da kuzeni Hüseyin Oruç tarafından tecavüz edilince ailesi tarafından bu kişi ile zorla evlendirilen ve aynı kişi tarafından öldürülen Pelda Karaduman cinayetiyle ilgili Yargıtay katil eşe verilen indirimli 18 yıl hapis cezasında isabetsizlik görmedi. Kararı oy birliğiyle onayıp, ailenin temyiz başvurusunu reddetti. Yargıtay, Pelda’nın tahrikleri sonucu cinayetin işlendiğine kanaat getirdi.

Özgür CEBE

Tecavüzcüsü olan kuzeniyle henüz 12 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirilen iki çocuk annesi Pelda Karaduman, 19 yaşına geldiğinde eşi Hüseyin Oruç tarafından 23 Temmuz 2019 günü öldürüldü.

Pelda Karaduman cinayetiyle ilgili katil kocaya yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi oy birliğiyle onadı, ailenin ve savcının temyiz itirazlarını ise reddetti.

PENCEREDEN GİRİP ÖLDÜRDÜ, CİNAYET SÜSÜ VERDİ

Yargıtay, sanığın kendisini aldattığını düşündüğü eşi Pelda’nın kapıyı açmaması üzerine pencereden içeri girip eşini kanlar içinde görüp ambulansı arayıp haber verdiği savunmasına itibar edilmediğini, bilakis pencereden girdikten sonra evden tek el silah sesi geldiğinin altını çizdi.

Sanığın eve 112 personeli gelince kardeşi Şahin’e cinayet silahını yok etmesini söylediği ve bu talebinin sağlık ekiplerinin teşhisleriyle de sabit olduğu vurgulandı.

Sanığın “Eve girdiğimde eşimi vurulmuş halde buldum” demiş olmasına rağmen ilk etapta sağlık görevlilerine haber vermeyip, Pelda’nın kullandığı sim kart’ı kardeşi Şahin’e verip geriye dönük görüşme dökümlerini getirmesini beklemiş olmasının hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

“KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP ÖLDÜRDÜ AMA PELDA TAHRİK ETTİ”

Yargıtay, sanık kocanın imam nikâhlı eşi Pelda’ya daha önce de şiddet uyguladığına dair mahkeme kararları olduğuna dikkat çekerek, Pelda’nın kendisini aldattığını düşünen sanık Hüseyin’in kıskançlık krizine girip, telefon kayıtlarını incelediğini ve ardından öldürdüğünü belirtti.

Yargıtay, aynı zamanda tecavüz mağduru olan Pelda’nın eşine karşı haksız tahrik oluşturacak hal ve davranışları bulunduğunu, sanık Hüseyin’in de duyduğu öfke, üzüntüyle cinayeti işlemek zorunda kaldığı için hakkında haksız tahrikin yarattığı öfke ve üzüntü de dikkate alındığında müebbet hapis cezası yerine 18 yıl hapisle cezalandırılmasında bir isabetsizlik görülmediğinden usul ve yasaya uygun olduğunu kaydetti.

Yargıtay, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönündeki temyiz itirazlarının reddine karar verip kararı onadı.

KOCA DİYE EVLENDİRİLEN HÜSEYİN’İN TECAVÜZÜNE UĞRADI

Pelda Karaduman, 12 yaşında ortaokul 2. sınıf öğrencisiyken okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken aniden rahatsızlandı.

Camları siyah filmli bir araç okul önüne geldi. Araçtan inen dayısının oğlu Hüseyin Oruç, “Seni doktora götüreceğim” diyerek Pelda’yı araca bindirdi ve bir daha geri getirmedi. Ders bitene kadar dönmeyince okul müdürü baba Mehmet Karaduman’a kızının okul önünden kaçırıldığını bildirdi.

Pelda’nın Hüseyin Oruç tarafından kaçırılıp tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Baba evine geri gönderilen Pelda’nın hamile olduğu ortaya çıkınca ailesi şikâyetçi oldu.

İstanbul Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda tecavüze uğradığı tarihte ruh sağlığının bozulduğu bilgisi yer alınca Hüseyin Oruç hakkında, “Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Pelda Karaduman ifadesinde, hastaneye götürülme bahanesiyle dayısının oğlu tarafından zorla alıkonularak bir evde hapsedildiğini, 1 yıl rızası dışında tecavüze uğradığını belirterek, “Hamile kaldım. Çok zor bir süreç yaşadığım için böbreklerimden ameliyat oldum. Bir böbreğim alındı. Dayım Haşim Oruç, ‘Oğlum bu kızı ailesine geri verelim’ dedi. Hüseyin önce kabul etmedi. Ancak dayım beni babamın evine geri götürüp babama, ‘Bu kızı geri götürmeyeceğim. Gidin şikâyetçi olun’ dedi. Evlendirildiğim Hüseyin ve ailesinden şikâyetçiyim” dedi.

EVLENDİĞİ İÇİN TECAVÜZDEN CEZA VERİLMEDİ

Aile meclisi toplanınca Pelda, Hüseyin’le gayrı resmi evlendirildi ve şikâyetten vazgeçildi. Pelda ikinci bebeğini de dünyaya getirdi.

Mahkeme, adli tıp kurumunun kemik yaşı, beden ve ruh sağlığı bozulduğuna ilişkin raporuna rağmen, Hüseyin Oruç’un “Pelda’nın 12 yaşında olduğunu bilmiyordum” savunmasına itibar etti.

Pelda’nın fizyolojik olarak 18’den büyük gösterdiğini, fiziksel gelişimini tamamladığı, bedensel ve ruhsal gelişiminin birbiriyle uyumlu olup yaşının, yaşıtlarına göre büyük gösterdiğinin gözlemlendiğini belirtti.

Mahkeme, sanık Hüseyin’in Pelda’nın yaşı konusunda kaçınılmaz hataya düştüğünden dolayı onu kaçırıp eve hapsettiği için çocuğu hürriyetinden yoksun kılmaktan beraatına karar verdi.

Vücuda organ sokarak nitelikli cinsel saldırıdan ise evli oldukları için ceza verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verdi. Sanık bu olaydan iki yıl sonra eşi Pelda’yı öldürdü.

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