Hâlâ “faiz sebep” diyor – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Hâlâ “faiz sebep” diyor” başlıklı 19 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Hâlâ “faiz sebep” diyor – Yılmaz Özdil

Ve, olacağı buydu… Asrın liderimizin “fiyatlar gayet uygun” dediği tarım kredi marketinde, ayçiçeği yağına kota getirildi.

Bir litre alıyorsunuz, bir litre daha almak isterseniz, vermiyorlar.

Başta ayçiçeği yağı olmak üzere, temel gıda maddelerindeki kotayla satışlar, bugün yarın öbür marketlere de sirayet edecek.

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Çünkü…

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1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

Dikkatsiz bir göz bakarsa, peşpeşe sıralanmış, birbiriyle alakasız sayılar gibi durur, ama dikkatli bakarsanız, her sayı, kendinden önceki iki sayının toplamıdır.

Ayçiçeğinin matematiğidir bu.

Fibonacci serisinin, yani “altın oran”ın bitkisidir.

Çekirdek tanelerinin sayısı, bunların birbirine oranı, altın oran’dır.

Merkezini odak kabul edersek, soldan sağa 55 çekirdek, sağdan sola 89 çekirdek vardır, bunların birbirine oranı 1.618’dir.

Yani “phi sayısı”dır.

Phi sayısı, güzelliğin, mükemmelliğin sayısıdır.

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Kafası çalışan bitkidir.

Mecazi anlamda söylemiyorum…

Kafası gerçekten hareket eder.

Güneşi takip ederek, gün boyunca doğudan batıya döner.

Güneş battıktan sonra, tam tersi yönde hareket ederek, güneşin doğuşunu karşılamak üzere sabahki konumuna geri döner.

Biyolojik saati vardır yani.

Sirkadiyen ritmi vardır.

Ne zaman nerede olması gerektiğini, ne yapması gerektiğini bilir.

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Teknolojiye ilham veren bitkidir.

Güneş panellerinin icat edilme sebebidir.

Güneş panellerinin doğru açıyla güneşe yönlendirilerek, her mevsimde maksimum verim alınmasının matematiği, ayçiçeğidir.

NASA’nın uzaydaki uydu panellerinin ana fikri, ayçiçeğidir.

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Biz İzmirlilerin çiğdem dediği ayçiçeği çekirdeğini, Türkiye’nin herhangi bir coğrafyasında yürürken yanlışlıkla elinden düşür, ayçiçeği fışkırır.

Ama biz, ithal ediyoruz.

Hem de öyle böyle değil, ayçiçeği ithalatında dünya şampiyonuyuz!

Bütün dünyadaki ayçiçeği yağı ithalatının yüzde 40’ını tek başımıza biz yapıyoruz.

Avrupa Birliği’nin 28 ülkesini topluyorsun, hepsi birden, bizim ithal ettiğimiz ayçiçeğinin yarısını ithal etmiyorlar.

Bütün Avrupa’nın iki misli ayçiçeği yağı ithal ediyoruz.

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E, bedava vermiyorlar tabii…

Tonunu 715 dolardan ithal ediyoruz.

Dolar 5 lirayken 3 bin 575 liraydı.

Dolar 8 lirayken 5 bin 720 lira oldu.

Dolar 11 liraya yaklaştı, 7 bin 865 liraya yükseldi.

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Dedim ya…

Ayçiçeği bizatihi matematiktir.

Dolar kuruyla ithalat fiyatı arasında “altın oran” vardır.

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Ayçiçeğinin kafası çalışıyor, güneşe bakıyor… Sen hâlâ “faiz sebep, enflasyon netice” diyenin iki dudağının arasına bakıyorsun.

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Bitki bile matematiği biliyorken, senin hâlâ matematiğe kafan basmıyorsa, ayçiçeği naapsın birader!

Yılmaz Özdil