“Halı doktoru” baba ve oğulları eski dokuma halılara hayat veriyor

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Nevşehir’in Göreme beldesinde, kullanılmayan eski dokuma halı ve kilimleri çevre illerden toplayan baba ve iki oğlu, bunları onardıktan sonra turistlere satıyor.

42 yıldır dokuma halı tamiri yapan baba Ahmet Konukçu, 2007 yılında Göreme'de halı mağazası açarak, oğullarına da mesleğin inceliğini öğretti.

Bugünün teknolojisi ile üretilen halıların kullanımının yaygınlaşmasının ardından ihtiyaç fazlası olduğu için atıl kalan eski halı ve kilimleri sahiplerinden satın alan "halı doktorları", yıkayıp temizledikleri bu nadide ürünleri el emeği göz nuru ile onarıyor.

Ahmet Konukçu, AA muhabirine, halılar dükkana geldikten sonra yaklaşık iki hafta süren bakım ve onarım çalışması yaptıklarını daha sonra da alıcısını beklemek üzere raflarda sergilediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçen yıl sakin bir turizm sezonu yaşandığını aktaran Konukçu, kontrollü normalleşme sürecinde işlerinin artacağına inandığını ifade ederek, "Çocuklarımla beraber bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Başlayacak turizm sezonu için yoğun şekilde hazırlık yapıyoruz. Eski halılardan söktüğümüz ipleri başka halı ve kilimlerin tamirinde kullanıyoruz. Böylelikle orijinallikleri hiç bozulmuyor." dedi.

Ahmet Konukçu'nun oğlu Özgür Konukçu da Anadolu'da geçmişte dokunan halı ve kilimlerin üzerindeki renk ve desenlerin bölgenin kültürel birikimini yansıttığına dikkati çekerek, tamir sonrası satışa sundukları bu ürünlerin turistler aracılığıyla dünyanın dört bir tarafına taşındığını, dolayısıyla bölge kültürünün tanıtımına katkı sunduklarını dile getirdi.

– "El dokuması halılar daha sağlıklı ve kıymetli"

Ahmet ustanın diğer oğlu Abdulbaki Konukçu ise tezgahlarda büyük emek verilerek dokunan halı ve kilimlerin daha kaliteli ve sağlıklı olmasına rağmen bazı evlerde kullanılmadığını anlattı.

Babası ve kardeşi ile iş bölümü yaparak çalıştıklarını aktaran Konukçu, şunları kaydetti:

"Ben köylerden eski halı ve kilimleri alıyorum. Daha çok babam onarıyor, ağabeyim de müşterilerle ilgileniyor. Turistler gelip mağazayı geziyor, onlara halılarla ilgili bilgi veriyoruz. Hoşlarına giderse alıyorlar. Halı geldikten sonra bir haftalık süreçte yıkanıp kuruyor. Onarılma işleminin ardından raflardaki yerini alıyor. Şu an dükkanda 800'den fazla halı var, 150 de yıkamada olan halımız var. Yeni turizm sezonuna hazırlık yapıyoruz. Bizdeki en eski halı yaklaşık 200 yıllık. Zaten daha eskileri tarihi olduğu için müzelerde sergileniyor. İnsanlar, günümüzde evlerinde dokuma halıları pek kullanmıyor ve satmak istiyor. Biz de yırtık, çürük demeden hepsini alıp, yeniden eski görünümüne kavuşturuyoruz. El dokuması halılar daha sağlıklı ve kıymetli."