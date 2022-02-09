Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltında

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı ‘kirli para trafiği’ iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) aracına yapılan silahlı saldırıyla öldürüldü.
Falyalı cinayetinin ardından KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişi yakalanarak göz altına alındı. Zanlının bugün Girne adliyesine çıkarılması bekleniyor. (İHA)