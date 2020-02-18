Halis Karataş kimdir? İşte Halis Karataş’ın hayat hikayesi…

Ünlü jokey Halis Karataş’ın hayat hikayesi ve eşi Begüm Atman ile arasında büyük aşkın hikayesi film oldu. ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi Halis Karataş’ın efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya geldiği eşi ile arasındaki aşkı anlatıyor. Peki, kariyeri merak konusu olan Halis Karataş kimdir ve kaç yaşında? İşte Halis Karataş’ın hayat hikayesi…

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Ünlü jokey düzenlenen yarışlarda göstermiş olduğu başarılı performanslar ve aldığı birincilik ödülleri ile tanınıyor. 1972 yılında Sivas Gürün’de dünyaya gelen Halis Karataş, 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman’ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Fakata 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu bulunuyor.

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016’ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı.