Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yılın son günü alışverişte

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. 2019 yılının son gününde alışveriş yapan ikili, el ele mağazaları dolaştılar. Tekstil ürünleri satan mağazalara öncelik veren ikiliden Ergenç, beğendiği ürünler hakkında eşinden fikir alması ve danışması ise dikkatlerden kaçmadı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel doğacak oğlu hakkında şöyle konuştu: “Enanın henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti. Ama şu anda karar aldığımız bir isim yok.”