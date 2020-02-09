Halit Ergenç’ten ikinci bebek açıklaması

Şimdilerde Babil adlı dizide izlediğimiz oyuncu Halit Ergenç, geçtiğimiz gün bir hastane çıkışında muhabirler tarafından görüntülendi. Ergenç, ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Başarılı oyuncu Halit Ergenç önceki gün bir hastane çıkışı görüntülendi. Ergenç, rutin kontrol için hastaneye geldiğini ve bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Halit Ergenç ikinci bebeklerine bir isim koymadıklarını bir kaç isim üzerinde durduklarını dile getirerek ‘Daha ismi netleşmedi, söylersem yanlış olur’ diyerek sözlerini noktaladı. Halit Ergenç hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini de geri çevirmedi.