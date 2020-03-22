Halk değil devlet fedakarlık yapsın

Ekonomi kurmayı ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Corona virüsü salgını nedeniyle potansiyel bir ekonomik krizin tehdidi altındayız. Bu süreçten toplumsal dayanışma ile çıkabiliriz. Ama bu kez toplum değil, devlet fedakarlık yapmalı” dedi.

Hamzaçebi, ekonominin çarklarının dönmesi için sağlık personeline birer maaş ikramiye, 12 milyon emekliye 1000 lira ve 5.5 milyon üniversite öğrencisine 500’er lira verilmesini de önerdi.

“Bu paralar alışverişe yansıyacak ve böylelikle ekonominin çarkları da dönecektir” diyen Hamzaçebi, CHP Ekonomi Masası olarak hazırladıkları öneri paketini de şöyle açıkladı:

BORÇLARA TAKSİT

* Vergi ve sigorta prim borçları yeniden yapılandırılıp, ödenmemiş vergi sigorta prim borçlarıyla diğer kamu alacakları, 18 aya kadar taksitlendirilmeli.

* Bütün vergilerde beyanname verme ve ödeme sürelerini uzatılmalı. Bekleyen KDV iadeleri, mükelleflere avans olarak ödenmeli.

* Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılıp, bir yıla kadar uzatılabilmeli. İşverenler çalışanların iş akdini salgın hastalık gibi riskler nedeniyle feshedememeli.

* İşverenin katlanacağı maliyet İşsizlik Fonu’ndan karşılanmalı. Kamu ya da özelde çalışan ve küçük çocuğu olan ebebeynlerden birine izin verilmeli.

* Hastanelerde çalışan sağlık personeline birer maaş, 12 milyon emekliye 1000’er lira ve 5.5 milyon üniversite öğrencisine 500’er lira verilmeli. Bu para alışverişe yansıyacak ve özellikle 12 milyon emekliye verilecek 12 milyar lira ekonomiye girecektir.

* Derslere ara verilmesi nedeniyle 190 bin ücretli öğretmenin ücretleri de bütçeden karşılanıp ödenmeli.

YAPILANDIRMA ŞART

* Çiftçi borçları yeniden yapılandırılmalı.

* Turizm sektöründe, konaklama vergisi ile tanıtma fonu kesintisi tamamen kaldırılmalı. Turizm irtifak hakları da yılsonuna kadar faizsiz olarak ertelenmelidir. Belediyelerin İller Bankası’ndan almış oldukları paylardan 2020 sonuna kadar kesinti de yapılmamalıdır.