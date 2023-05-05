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4 Mayıs 2023
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Halk demokrasiyi seçecek

Alaturka Online
Alaturka Online
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Karlıtekin; “Bir tarafta otokrasi, diğer tarafta demokrasi, bir tarafta özgürlük, diğer tarafta insanların baskılanması arasında bir seçim olacak. Ben halkın sağduyu ile demokrasiden yana bir tercih ortaya koyacağını düşünüyorum” dedi.

6’lı masayı Türk demokrasisi açısından çok değerli bulduğunu vurgulayan Karlıtekin, şöyle konuştu:

“Seçimden sonra hizmet ve fikir yarışı olacak. O da bir takım güzellikler getirecek. Hizmet yarışı da düşmanca yapılmayacak. Milletin önüne daha güzeli formüle edip sunmayı gerektirecek bir iş birliği süreci olacak. Dileriz ki vatandaşlarımız, Türkiye’nin geleceğine dair, eski kısır çatışmaları bir kenara bırakıp geleceğe dair kurduğumuz bu hayalimizi algılar ve bize destek verir.”

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