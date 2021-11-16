Halk Ekmek’ten zam açıklaması

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yapıldığı yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Batuhan SERİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Halk Ekmek’te de şeker kullanılan diğer ürünlerde de 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacaklarını duyurmuştu.

“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yapıldığı yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığını ifade etti. Nama, yeni bir zam olmadığını; en son zammın yaklaşık 15-20 gün önce yüzde 12 ile 25 arasında değişen oranlarda yapıldığını söyledi.

Nama ayrıca, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1.25 TL olan fiyatına yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının da altını çizdi.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ İNTERNET SAYFASINDA BULUNUYOR

Halk Ekmek’in internet sitesindeki bazı ürünler ve güncel fiyatları ise şöyle:

300 gram kandil simidi 8.25 TL, 100 gram sokak simidi 1.75 TL, 250 gram kepekli ekmek 1.25 TL, 250 gram normal ekmek 1.25 TL, 365 gram ramazan pidesi 1.50 TL, 50 gram Akdeniz ekmeği 0.50 TL, 175 gram Minnak bebe bisküvisi 3.50 TL, 350 gram sandviç ekmeği 6 TL, 670 gram tost ekmeği 8.50 TL.

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