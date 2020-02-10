“Halk, Erdoğan’dan daha fazla İmamoğlu ve Yavaş’a güveniyor” – Gün Ortası (7 Şubat 2020)

Zeynel Lüle'nin sunduğu Gün Ortası programının konukları Themis Başknı Koray Yücel, Avukat Ergin Cinmen, KCDP sözcüsü Melek Önder, Oliver Money-Kyrle ve Renan Akyavaş konuk oldu. Tele1'e destek olmak için:
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