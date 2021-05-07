Halk GYO'nun net dönem karı 2021'in ilk çeyreğinde 8,4 milyon TL oldu

İSTANBUL (AA) – Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (GYO) net dönem karı 2021 ilk çeyrekte 8,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Halk GYO 2021 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı.

Buna göre Erzurum’dan İzmir’e, İstanbul’dan Eskişehir’e dek yurdun farklı bölgelerinde yenilikçi projeler geliştiren, ayrıca ticari mülkten konuta, finans merkezinden otele dek çeşitlilik içeren dengeli bir portföy oluşturan Halk GYO, özkaynak ağırlıklı finansman modeliyle büyümesini devam ettirdi.

Şirket, İzmir’de Teknik Yapı ortaklığı ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçecek Evora İzmir projesine yönelik çalışmalarının yanı sıra İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de inşa sürecini yürütmeyi sürdürdü.

Toplam hasılatını gayrimenkul satışı, kira ve finansal gelirden elde eden Halk GYO’nun, 2021’in ilk çeyreğinde net dönem karı 8,4 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

– Gayrimenkulde Kovid-19 etkisi devam ediyor

Finansal verileri değerlendiren Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, "Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem şirketimize hem de ülkemize değer katmaya devam ediyoruz." ifadesini kulandı.

Küresel ve yerel düzeyde Kovid-19’un gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisinin ise hala devam ettiğini belirten Karan, "Salgın sonrası normalleşme süreciyle birlikte gayrimenkul sektöründe de canlılığın artması bekleniyor, bununla birlikte özellikle konut satışlarını etkileyen faiz oranlarının yüksekliği de gayrimenkuldeki hareketliliği baskılıyor. Geçen yılın yaz aylarında kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen uygun koşullu kredi kampanyalarının, sektörü canlandırdığı gibi özelikle konut stoklarının da geniş ölçüde eritilmesine vesile olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, yoğun sayılabilecek bir yılın ardından sektör aktörleri, 2021’in ilk çeyrek dönemini daha sakin ve planlama odaklı geçirmiş görünüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde sektörün projeler üreterek yeni gayrimenkul varlıkları oluşturması ve uygun koşullar oluştuğunda realize olması muhtemel yeni talepleri karşılayacak stoklar geliştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.