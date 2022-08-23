Halk Konut’ta ikinci etap için imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de başlattığı kooperatifçilik modeli yüzleri güldürmeye devam ediyor. Halk Konut projesinde Dilber Apartmanı sakinlerinin ardından, riskli olduğu için yıkılan Çiçek Hanım Apartmanı sakinleri için de işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer‘in kooperatifçilik modelini depremzedeler için de uygulamaya koyduğu Halk Konut projesinde ikinci etap başlıyor. 30 Ekim İzmir depreminde evleri hasar gören yurttaşlar için geliştirilen Halk Konut projesi kapsamında Çiçek Hanım Apartmanı sakinleri için de işbirliği protokolü imzalandı.

Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’ndeki Halk Konut Bilgilendirme Ofisi’ndeki imza törenine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onat Çetin ve Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve Halk Konut 2 Kooperatifi Başkanı Cüneyt Yılmaz ile depremzedeler katıldı.

“İLK ÖRNEĞİNİ UYGULAMAK GURUR VERİCİ”

Halk Konut 2 Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Yılmaz, 30 Ekim 2020’den bu yana yaşanılan ağır sorunlara dikkat çekerek “Halk Konut modelinin ilk örneğini uygulamak gurur verici. Şu an kuruluşunu ilan etmiş 11 kooperatif, kuruluşunu bekleyen 10 kooperatif ve bin konut Halk Konut modeline dâhil olmak için çaba gösteriyor. Bin konuttan söz ediyoruz. Çiçek Hanım Apartmanı Halk Konut 2 adını alarak bu yolda tohumdan filizlenmeye başladı ve tüm komşularımız tarafından heyecanla karşılandı. Halk Konut modeli umarım tüm Türkiye’ye örnek olur. Bu zor ve sıkıntılı süreçte bize destekleriyle yol gösteren, depremin ilk gününden itibaren bizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ve Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal’a teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ise “Bin konuttan bahsediyoruz. Bu ikinci imza ama bundan sonra daha çok imza atılacak” ifadelerini kullandı.

İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise gurur verici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak “İZDEDA çok iyi çalışıyor, sizin hakkınızı sonuna kadar korumaya çalışıyor. 30 Ekim 2020’den beri Tunç Başkan sizinle. Biz sizlerleyiz. Size destek olabilmek için, yaşadığınız mağduriyetleri en aza indirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da Tunç Başkan sizinle olacak. Bugün Halk Konut 2’nin imzasını atıyoruz. Diğerlerini de atacağız” şeklinde konuştu.

BİN KONUT YAPILACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise Başkan Tunç Soyer’e Bayraklı halkı adına teşekkür ederek “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Halk Konut ile elimizi taşın altına koyduk. Şu an ikinci imza atılıyor. Ama 10 imzanın daha sırada olduğunu, bunun bin konuta karşılık geldiğini, önümüzdeki süreçte de buradaki deprem konutlarının yarısını kapsayacak şekilde meselenin çözüleceğine inancım tam. Bayraklı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi her zaman vatandaşın yanındadır. Hiçbir ayrım yapmadan, tüm depremzede yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., EgeŞehir A.Ş. ve Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.’nin güç birliği oluşturarak hayata geçirdiği Halk Konut projesi, İzmir’deki hasar gören, yıkılan, yıkılacak olan ya da riskli yapı kabul edilen binaların mevcut yapı yönetmeliklerine uygun olarak yeniden yapılması ve yurttaşların konut sahibi olmasını hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için vatandaşlara belediye güvencesi ve teknik yardım sunuyor. Halk Konut projesiyle, Dilber Apartmanı ve Çiçek Apartmanı gibi pek çok orta hasarlı bina için İzmirlilere destek olunması amaçlanıyor. Halk Konut Projesi’nde görev alan belediye şirketleri, yüzde 1 gibi sembolik bir kar oranı ile kooperatife müteahhitlik hizmetini karşılıksız veriyor. Toplam 10 etapta hayata geçirilmesi planlanan Halk Konut projesi kapsamında yaklaşık bin konut yapılması hedefleniyor.

Halk Konut projesiyle depremde orta hasarlı olduğu tespit edilen ve belediyeye başvuruda bulunan apartman sakinleri, Halk Konut 1 Yapı Kooperatifi’ni kurarak kendi yapacakları yeni binanın müteahhidi konumuna gelmişti. Bu sayede Dilber Apartmanı’nın sakinleri aynı zamanda kooperatif üyeleri olarak yeni yapılacak apartmanda hak sahibi olmuştu.

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