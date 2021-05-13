Halk mağdur, sigorta şirketleri zengin olacak

Anayasa Mahkemesi’nin vatandaşın aleyhine, sigorta şirketlerinin lehine olduğu için iptal ettiği zorunlu taşıt sigortasının birçok maddesi AKP’li milletvekillerinin yasa teklifiyle yeniden TBMM’ye geldi. Teklif, zorunlu taşıt sigortası yaptıran araç sahipleri ile kazalarda zarar gören üçüncü kişilere sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminatların miktarını ve kapsamını daraltıyor. Teklif yasalaşırsa parasını ödeyip aracına zorunlu sigorta yaptıran vatandaş mağdur olacak. Daha az tazminat ödeyecekleri için sigorta şirketlerinin ise kasası dolacak. Taksici, dolmuşçu, otobüsçü binlerce esnafın trafikte uğrayacağı zararları sigorta şirketleri artık karşılamayacak. Kaza yapan araç sahipleri araçları tamirdeyken geçici araç talep edemeyecekler. Sigorta şirketleri kazalı araca merdiven altı parça taktırabilecek.

ŞİRKETLERE PEŞKEŞ

Sigorta Eksperi İşveren Sendikası Başkanı Mesut Cemil Boyner, iptal edilen düzenlemelerin Meclis’e tekrar getirilmesine anlam veremediklerini söyledi. Teklif yasalaşırsa sigorta şirketlerine adeta peşkeş çekileceğini belirten Boyner, binlerce kişinin mahkemelere gideceğini söyledi. Sigorta şirketlerinin gerçek hasarları ödemek zorunda olduğuna işaret eden Boyner, “Kaza yapan araç 10 gün tamirde kalacaksa, araç sahibine araç verilmesi ya da araç kirasının karşılanması gerekiyor. Çünkü primini vatandaş ödemiş” dedi.

Avukat Murat Tezcan, trafik kazası nedeniyle zarara uğrayanların maddi ve bedensel zararlarının zorunlu mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanmayacak olmasının binlerce kişiyi mağdur edeceğini söyledi. Tezcan, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen genel şartlara atıf yapılması, iptal kararını etkisiz hale getirmekte ve zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlarda idarenin takdir yetkisine göre düzenlenen genel şartların uygulanacağı sonucunu doğurmaktadır” dedi.