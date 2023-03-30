Halk TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Adayı oldu!
AnasayfaAlaturka OnlineHalk TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Adayı oldu!
Halk TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Adayı oldu!
- Etiketler
- yurttastv
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.