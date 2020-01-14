Halk TV neden satıldı, Abdullah Gül işin neresinde





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Halk TV resmen el değiştirdi. Kanalın ilk günden beri sahibi olan Deniz Baykal Halk TV'yi Cafer Mahiroğlu isimli bir kişiye sattı. Cafer Mahiroğlu İngiltere'de yaşayan, Sivas doğumlu, Alevi bir işadamı. İngiltere'de tekstil işine girdikten sonra büyüyen ve önemli markaların üreticiliği yapan Mahiroğlu aynı zamanda Select isimli 350 mağazalı şirketin de sahibi. Markofoni adlı online alışveriş sitesinin de sahibi olan Mahiroğlu İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında yer alıyor. Türkiye'de de bilinen Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi markaları üreten Mahiroğlu Halk tv ile medyaya girmiş oldu. Türkiye'de çok tanınmayan Mahiroğlu'nun Abdullah Gül'e yakın olduğu ve Halk TV'yi de Gül'ün tavsiyesi ile aldığı söyleniyor. Bu proje CHP yönetimi tarafından da biliniyormuş,. Çünkü CHP üst yönetimi Erdoğan'ın bir baskın seçim kararına karşı Abdullah Gül'ü bu kez muhalefetin ortak adayı yapma konusunda kararlıymış. Halk TV'nin böyle bir anda CHP adına bütün propagandayı yürütmesi düşünülüyormuş.

Bir anda medyaya giren iş insanlarını yıllardır gördük biliyoruz. Bunların hiçbiri gerçek anlamda gazetecilik yapmak, ülkeye bu alanda yarar sağlamak için girmediler bu işe, tecrübeyle sabit bu durum. Aydın Doğan'dan başlayan bu furyaya pek çok işadamı kalkıştı bugüne kadar. neredeyse hiçbiri ortaya yok.