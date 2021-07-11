Halk üç gündür indirim kuyruğunda! İzdiham oluştu, bayılanlar oldu…

Kocaeli’nin Derince ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde kapılarını Cuma günü açan market indirimli ürün satınca günlerdir kapısında uzun kuyruklar oluştu.

BAYILANLAR OLDU

Vatandaşlar indirimli ürünleri almak isterken izdiham oluştu, salgın önlemleri unutuldu. Market kuyruğunun neredeyse bir kilometreye ulaştığı bildirildi. Zaman zaman polisin de müdahale ettiği, sosyal mesafe düzenine uyulması için ihtarlarda bulunduğu öğrenildi. Yaşanan izdihamda bayılanlar olduğu da belirtildi.

AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜN İNDİRİM

Marketin fiyatı 80 liraları bulan 5 litrelik ayçiçek yağlarını kapısının önüne piramit şeklinde dizdiği ve fiyatlarında 30 liralık indirime gittiği, vatandaşların da ucuz yağa büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.

Bölgede bulunan bir vatandaş yaşananlara şöyle tepki gösterdi;

“Ölümü gösterip hastalığa razı etmek atasözünün resmini çizemeyiz belki ama fotoğrafını çekebiliyoruz. Şurada 6 ay önce 39 TL olan sıvı yağ 80 TL’ye kadar çıkınca, açılışa özel 50 liraya düşüren markete olan ilgi…. Ne corona, ne maske, ne sosyal mesafe kaldı… Yağ kuyruğu bu yağ! Eskiden yağ kuyrukları vardı diyenler alın size yağ kuyruğu…”

KUYRUK DEVAM ETTİ

Marketin indirimli ürün satmaya bugün de devam etmesi üzerine sabah saatlerinde daha market açılmadan uzun kuyruklar oluştu.

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