Halk zamlara isyan etti! Sokak röportajında tartışma çıktı! “Rumbada rumba vur millete zımba!”

Yeni yıla girerken; konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapıldı. Ayrıca; motorinde 1,29, benzinde 0,61, LPG’de 0,78 TL/LT zam yapıldı.
ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ankaralı bir yurttaş zamlar için “Vatandaştan alıyorlar, geri veriyorlar, geri alıyorlar, dalga geçiyorlar” dedi.
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