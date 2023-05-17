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17 Mayıs 2023
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Halka rağmen TOMA’lar eşliğinde yıkım başladı

Alaturka Online
Alaturka Online
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Başakşehir’de Bahçeşehir Toplu Konut Alanı’nda kalan 3 katlı 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin riskli yapı ilan edilip kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkılıp toplu konut yönetim planına aykırı şekilde 10-12 katlı apartmanlara dönüştürecek inşaat projesinde tartışmalı şekilde yıkıma başlandı.

HALK HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Bahçeşehir sakinlerinin yüksek katlı inşaatların önünü açan  imar planına ve gerçeğe aykırı şekilde düzenlediği iddia edilen riskli yapı raporuna karşı hukuki mücadele verirken yıkımı engellemek için villaların önünde nöbet eylemi başlatmıştı.

Nöbet eylemi sürerken 17 Mayıs Çarşamba günü sabaha karşı 04.00 sıralarında çevik kuvvet ve TOMA’lar eşliğinde iş makineleri alana girdi. Çevre sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen villalarda yıkım başladı.

“BİR ŞİRKETİN KAZANCI İÇİN HALK HİÇE SAYILIYOR”

Nöbet tutan çevre sakinleri “Biz hukuk mücadelesi veriyoruz ama karşımızdakiler hukuk tanımıyor. Saat 4.27’de düşman işgali yapar gibi devlet görevlileri, bir şahsın kazancı için bir şirketin kazancı için halkı hiçe sayıyor. 16 bin hanelik Bahçeşehir’in yıkımına başlanıyor. Buradaki öğretmenleri, avukatları, doktorları durdurmak için TOMA  getirmişler.  Bu rezillik bütün Bahçeşehir’e yeter” diye tepki gösterdiler.

Alaturka Online
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